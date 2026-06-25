Campi Flegrei, nuova scossa nella notte: cittadini svegliati dal boato

Nuova notte di paura nell’area dei Campi Flegrei. Alle 4:17 di oggi, 25 giugno 2026, una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata distintamente avvertita dalla popolazione in numerosi comuni dell’area flegrea e in diversi quartieri di Napoli.
Secondo le prime informazioni diffuse dall’Osservatorio Vesuviano – INGV, il sisma è stato localizzato nei pressi di Arco Felice, nel territorio di Pozzuoli, a una profondità di 2,63 chilometri. La scossa è stata percepita in maniera netta anche grazie alla ridotta profondità dell’evento.
Terremoto avvertito a Napoli e nei Campi Flegrei
Subito dopo il terremoto, centinaia di cittadini hanno condiviso la propria esperienza sui social network. Le segnalazioni arrivano da Pozzuoli, Fuorigrotta, Posillipo, Soccavo, Quarto, Bacoli, Monte di Procida, Arco Felice e da altre zone dell’area metropolitana di Napoli.
Molti residenti raccontano di essere stati svegliati nel cuore della notte dal forte tremore e dal boato che ha accompagnato il sisma, fenomeno frequentemente associato agli eventi sismici legati al bradisismo dei Campi Flegrei.
Il comunicato del Comune di Pozzuoli
Il Comune di Pozzuoli ha diffuso una nota ufficiale riportando le informazioni ricevute dall’Osservatorio Vesuviano.
“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.6 ± 0.3, localizzato in località Arco Felice, nei pressi di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 del 25 giugno 2026 alla profondità di 2,63 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.”
L’amministrazione invita i cittadini a seguire esclusivamente gli aggiornamenti ufficiali dell’Osservatorio Vesuviano e della Protezione Civile per monitorare l’evoluzione del fenomeno.
La scossa arriva a poche ore da un altro terremoto
Il terremoto di questa notte arriva a distanza di appena 24 ore da un altro evento sismico registrato nella notte tra il 23 e il 24 giugno. In quell’occasione, alle ore 3 circa, una scossa di magnitudo 3.0 era stata avvertita dalla popolazione in diversi comuni dei Campi Flegrei.
La sequenza conferma il perdurare della fase di intensa attività sismica collegata al fenomeno del bradisismo, costantemente monitorato dall’INGV e dagli enti di protezione civile.
Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.