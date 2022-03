Tanti auguri Giuseppe, Peppe, Pino, Beppe, Giuseppina, Giusy, Pina: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 19 marzo 2022, in cui si ricorda San Giuseppe, padre putativo di Gesù e sposo della Beata Vergine Maria. Il culto del Santo è molto diffuso in Italia, tanto che l’onomastico di oggi è tra i più festeggiati durante l’anno.

Vediamo immagini e frasi da poter inviare su Whatsapp e Facebook a tutti coloro che portano questo nome.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Giuseppe

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Giuseppe, Beppe, Peppe, Pino, per rendere unica questa giornata speciale.

Al nostro vincitore, a quella persona che non si è mai arresa davanti a nessuna difficoltà. A te, tanti auguri per il tuo nome: sii fiero di portarlo perché significa quello che sei!

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Giuseppe!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Giuseppe.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Giuseppe!

Il significato del tuo nome è “colui che vince”. Tu ne sei la massima rappresentazione Papà: auguri papà dal tuo migliore premio!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Giuseppe possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Giuseppe, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Giuseppe: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Giuseppe sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Giuseppe! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Giuseppe, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Giuseppe!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Giuseppe.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Giuseppe!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Giuseppe, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Giuseppe: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Giuseppe! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Giuseppe, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Giuseppe perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Giuseppe, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Giuseppe!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica, anche se hai un nome così diffuso!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti! Auguri Peppe!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te il 19 Marzo! Felice onomastico Peppe!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica, anche se hai un nome così diffuso, Giuseppina.

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico Pino!



San Giuseppe: significato del nome, origini, curiosità

Giuseppe è considerato il padre putativo di Gesù: secondo la tradizione popolare, era un umile falegname. Sulla vita del Santo, sono tante le informazioni tramandate, ma non tutte sono state ritenute attendibili dalla Chiesa. Secondo il Nuovo Testamento, il santo del 19 marzo è lo sposo della Beata Vergine Maria, che è miracolosamente diventata la Madre del Figlio di Dio per intercessione dello Spirito Santo.

Nato probabilmente a Betlemme, figlio di Giacobbe, Giuseppe aveva altri 5 fratelli. Era un umile falegname, di temperamento mite e devoto. All’età di trenta anni, fu convocato insieme ad altri scapoli della stirpe di Davide al tempio, dove gli venne data in moglie Maria di Nazareth, che aveva 14 anni.

Dopo il matrimonio, i due sposi vissero separati per circa un anno, secondo quanto previsto dalla legge. Una volta che Maria entrò in casa del santo, l’Angelo le annunciò che avrebbe avuto un Figlio per volere di Dio.

San Giuseppe inizialmente era dubbioso in merito alla gravidanza della moglie, non avendo avuto alcun rapporto con lei, e pensò di lasciare fuggire Maria per evitare che venisse lapidata per il suo adulterio, secondo quanto previsto dalla legge.

Ma l’Angelo apparve in sogno anche a lui: pertanto, Giuseppe accettò di diventare il padre di Gesù, assecondando il volere di Dio.

Il significato del nome ha origine dal termine ebraico Yosef e significa “aggiunto in famiglia”. Nel giorno in cui si commemora San Giuseppe, ricorre anche la festa del papà: il fatto che si sia scelta questa data non è casuale, ma è da ricondurre proprio allo stesso Giuseppe, considerato padre putativo di Gesù.

Le immagini di auguri per San Vincenzo

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Giuseppe, Pino, Beppe, Peppe, Giuseppina, Giusy, Pina.