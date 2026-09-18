San Giuliano, pienone per il “Dance festival” in piazza Matteotti

Talento, unione, partecipazione e tanta musica, questo un breve riassunto della serata andata in scena ieri nel centro storico. La settima edizione del Giugliano Dance Festival è stata un successo. La kermesse creata nell’ambito dei festeggiamenti in onore di san giuliano martire ha riempito piazza Matteotti e dato l’opportunità agli allievi di molte scuole di danza del territorio di potersi esibire. Ad organizzare la serata e scandire i tempi sul palco Giuseppe D’Ausilio.

Continuano gli eventi, questa sera nell’area mercatale di Giugliano c’è il concerto di Ciro Rigione.

Domani è il giorno della processione. Teleclub seguirà in diretta il percorso con ospiti in studio e collegamenti dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 19,45 fino al rientro del Santo Patrono in piazza Matteotti.

Nel pomeriggio. di domenica ci sarà la Run San Giuliano Run, la gara podistica di cinque chilometri dedicata al santo patrono.