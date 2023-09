Dopo le celebrazioni del quarto centenario di San Giuliano Martire avvenute l’anno scorso in cui è stato annunciato la stesura di un libro dedicato al Patrono di Giugliano, ieri è stato presentato il volume. Nella collegiata di Santa Sofia in Piazza Matteotti, casa del Santo si è tenuto l’incontro di presentazione. Pagine di storia, testimonianze di fede e racconti di anni di celebrazioni in cui non manca un focus sulle tradizioni e la cultura giuglianese.

San Giuliano non solo un esempio ma una ricchezza per questo territorio.

Editore del volume Claudio, storica attività del territorio.

Un modo per lasciare alle generazioni un segno tangibile e reale di una storia, di un popolo e una devozione. </span