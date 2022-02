Tanti auguri Girolamo: è questa la frase che sarà più gettonata il giorno 8 febbraio 2022, in cui si commemora San Girolamo Emiliani, considerato il patrono degli orfani e della gioventù abbandonata.

Vediamo frasi e immagini di buon onomastico Girolamo da poter inviare per quest’occasione su Whatsapp e Facebook.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Girolamo

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Girolamo, per rendere unica questa giornata speciale.

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Girolamo!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Girolamo.

San Girolamo: significato del nome, origini, curiosità

Il nome Girolamo deriva dal greco, precisamente dall’unione dei termini hieros e onyma: il significato è “nome sacro”.

San Girolamo è nato a Venezia nel 1486 dalla nobile famiglia degli Emiliani. L’infanzia e la sua giovinezza sono quasi totalmente ignoti; viene menzionato direttamente che nel 1511, a 30 anni, diventa capitano della repubblica di Venezia, alla difesa di Castelnuovo, importante fortezza trevisana. Qui ha mostrato il suo grande valore ma, assalito da forze francesi di gran lunga superiori, dovette arrendersi. I vincitori lo presero e gettarono in prigione. A quel punto, Girolamo si rivolse fiduciosamente a Maria, promettendole con voto di recarsi scalzo al suo santuario di Treviso per deporre ai suoi piedi le catene e la spada, se fosse stato liberato.

La sua preghiera venne accolta dalla Madonna e Girolamo tenne fede alla sua promessa, tornando in patria totalmente mutato.

Morto suo fratello Luca, egli si prese cura dei tre nipotini rimasti orfani: da quest’evento, nasce l’idea di fondare i Chierici Regolari Somaschi per soccorrere gli orfani.

Vedendo infatti tanti piccoli abbandonati, perché privi di genitori e di aiuto, pensò di erigere un istituto per soccorrerli nei loro bisogni corporali e spirituali. Quest’idea fu seguita da tanti altri: così, nel paesello di Somasca, in provincia di Bergamo, egli iniziò la sua Congregazione di Chierici Regolari detti Somaschi. Successivamente, si recò in molte città per fondare altri istituti.

Prima di morire, volle ancora una volta visitare i suoi istituti, e le popolazioni in massa accorsero per vederlo, per potergli baciare l’abito e ricevere la sua benedizione. Si ritirò poi definitivamente in Somasca, dove terminò la sua beata vita l’8 febbraio del 1537, a 55 anni.

Le immagini di auguri per San Girolamo

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Girolamo.