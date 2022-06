Ha lottato per molto tempo prima di arrendersi Carmine Franzese. Il giovane è spirato ieri all’ospedale Pausilipon di Napoli. La notizia ha fatto subito il giro della rete e della comunità di San Giorgio a Cremano.

San Giorgio a Cremano, addio a Carmine Franzese

Da quanto si apprende, Carmine era affetto da un brutto male contro cui stava lottando da diverso tempo. Nonostante gli sforzi del personale medico e le cure della famiglia, il ragazzo non ce l’ha fatta. Carmine era figlio di Paolo Franzese, esperto di marketing e social media molto noto nel territorio sangiorgese, e di Antonietta Sandoli. Decine i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia apparsi in queste ore sui social. Lo stesso Paolo ha dedicato un lungo post al figlio pubblicando una foto d’annata che lo ritrae mentre bacia Carmine neonato.

“Oggi il mio abbraccio è per voi Famiglia Franzese Sandoli. Non ho parole per voi, il vostro dolore è troppo grande per essere compreso”, il post di Marilena. “Voglio trovare le parole che possano manifestarti il mio ‘ti ascolto’. Le parole, quelle discrete, pregne di calore, pregne di voglia di farti sapere che non sarai e non sarete mai soli“, il commento di Rossana. Infine Manuela scrive: “Non esiste nulla da poter dire in questo momento per alleviare il vostro immenso dolore, solo Dio conosce la vera ragione, vi sono vicina”.