Tanti auguri Giacomo: è questa la frase che sarà più gettonata il 3 maggio 2022, in cui si ricorda San Giacomo Apostolo, chiamato il Minore, menzionato negli atti degli Apostoli. Vediamo frasi e immagini di auguri di buon onomastico da poter inviare a chiunque vorrai su Whatsapp e Facebook per questo giorno importante.

Le frasi e i messaggi di auguri per San Giacomo

Ecco frasi e messaggi di auguri da inviare a tutti coloro che si chiamano Giacomo, per rendere unica questa giornata speciale.

Al nostro vincitore, a quella persona che non si è mai arresa davanti a nessuna difficoltà. A te, tanti auguri per il tuo nome: sii fiero di portarlo perché significa quello che sei!

Oggi non festeggiamo solo un caro amico ma un ragazzo fantastico al quale auguriamo un buon onomastico!

Festeggiare una persona bella come te rende una giornata come questa migliore. Tanti auguri Giacomo!

Potrei dimenticare tutti gli eventi seganti sul calendario ma non il tuo onomastico che è inciso indelebile nel mio cuore!

Il tuo nome mette allegria, proprio come te! Buona giornata e tanti auguri di buon onomastico!

Sono le persone come te che rendono indimenticabile un giorno come questo. Infiniti auguri!

Un nome, un uomo, una garanzia. Auguri sinceri al mio caro amico Giacomo.

In tanti oggi festeggeranno il tuo nome, ma in pochi sono speciali come te. Auguri Giacomo!

Il significato del tuo nome è “colui che vince”. Tu ne sei la massima rappresentazione Papà: auguri papà dal tuo migliore premio!

Come te non c’è nessuno, tu sei unico al mondo: caro Giacomo possa tu trascorrere un sereno onomastico!

Giorno di santità per te, mio caro Giacomo, ma solo oggi, da domani tornerai la peste di sempre.

Sei il motivo che rende questa giornata più bella. Ti auguro di trascorrerla con le persone che ti vogliono bene!

Tanti auguri Giacomo: per il giorno del tuo onomastico, ti auguro tanta felicità, pace e quel pizzico di fortuna che non guasta mai!

Giacomo sei il miglior amico che potessi desiderare. Tanti auguri per la tua festa!

Felice onomastico Giacomo! Davvero credevi che mi sarei dimenticato di te? Impossibile scordarsi di una persona splendida come te, auguri.

Buon onomastico papà Giacomo, sei il mio orgoglio, ti voglio bene.

Un nome, una garanzia. Sei mitico! Auguri Giacomo!

Marito e padre dal nome unico: auguri di buon onomastico, Giacomo.

Che questa giornata possa portarti felicità e gioia. Auguri Giacomo!

Ad un caro amico con un nome stupendo, auguro tutto il meglio che la vita ha da offrirgli. Auguri a te Giacomo, buon onomastico.

Tantissimi auguri di buon onomastico Giacomo: tu sei una persona dal cuore d’oro e festeggi il tuo nome in un giorno straordinario.

Buon onomastico Giacomo! Questo giorno grande felicità crea, perché è un giorno importante e come te brillante!

Buongiorno Giacomo, oggi è una data importante sul calendario, è un giorno di festa perchè il tuo nome si manifesta!

Non c’è data né orario per ricordare l’amico Giacomo perché sei una persona speciale che merita uno speciale messaggio augurale!

Auguri Giacomo, per un giorno da vivere intensamente come quello del tuo onomastico, affinché sia un giorno fantastico!

Auguri amore mio, a te che ogni giorno sei al mio fianco, come dice il tuo stesso nome da uomo, con la tua forza e protezione!

All’uomo più forte e bello che conosco, all’uomo più importante della mia vita, all’uomo per eccellenza, come annuncia lo stesso tuo nome. Buon onomastico Giacomo!

San Giacomo: significato del nome, origini, curiosità

Il nome Giacomo deriva dall’ebraico Jaakob e significa “seguace di Dio”.

Giacomo, figlio di Alfeo e cugino del Signore, entra in scena negli Atti degli Apostoli, dopo la prematura scomparsa, per mano di Erode, del suo omonimo, e vi compare come vescovo di Gerusalemme, come persona dotata nella prima comunità cristiana di notevole autorità.

Giacomo è noto soprattutto per essere l’autore della prima delle sette lettere che il catalogo dei libri sacri definisce «cattoliche». Era indirizzata alle «dodici tribù della diaspora», cioè agli ebrei convertiti al cristianesimo emigrati in Siria, Fenicia, Cipro. Richiamandosi al Discorso della montagna di Gesù, l’apostolo tracciava alcune idee-guida che sono ancor oggi di grande attualità per la vita cristiana: l’efficacia della preghiera, la fiducia in Dio, l’esercizio della carità, l’esigenza della giustizia nei rapporti con il prossimo.

Gli Atti degli Apostoli non ci dicono nient’altro di Giacomo. É invece prodigo di particolari uno storico della chiesa, Eusebio, il quale lo presenta come un secondo Giovanni Battista. Governò la chiesa di Gerusalemme fino al 62 dopo Cristo, quando il sommo sacerdote Hanan II lo condannò a morte, approfittando del vuoto di potere creatosi tra la morte del procuratore Festo e l’arrivo del suo successore Albino.

Giacomo fu condannato a morte per lapidazione: fu tra i dodici apostoli di Gesù Cristo, e viene ricordato come Giacomo il Minore. Nel Nuovo Testamento viene chiamato Giacomo d’Alfeo, un patronimico che lo distingue dall’altro apostolo Giacomo, figlio di Zebedeo. Per non confonderli, quest’ultimo viene ricordato come Giacomo il Maggiore.

Le immagini di auguri per San Giacomo

Ecco una serie di immagini da inviare per augurare buon onomastico a tutti quelli che si chiamano Giacomo.