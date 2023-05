Non solo lo Scudetto, c’è un altro grande evento che la città di Napoli attente con trepidazione: il Miracolo di San Gennaro, che quest’anno cade il 6 maggio. Tutto pronto per la processione in onore del Santo Patrono, che tra pochi giorni sfilerà tra le strade tinte di azzurro.

San Gennaro, il miracolo di maggio nei giorni della festa scudetto

Il Comune di Napoli ha anche istituito, in concomitanza con l’evento, un dispositivo di traffico per la giornata del 6 maggio, che comprende:

a) Il divieto di transito veicolare dalle ore 13,00 fino a cessate esigenze nel tratto di strada compreso tra Piazzetta Filangieri

e via Donnaregina;

b) Il Divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto veicoli autorizzati, dalle ore 7,00 fino a cessate esigenze, su ambo i lati

della carreggiata del tratto di strada compreso tra via Tribunali e via Donnaregina.

I tre miracoli di San Gennaro

Il miracolo di San Gennaro avviene tre volte durante l’anno: il 19 settembre, data in cui si ricorda il martirio del santo, poi il 16 dicembre in occasione della “Festa del patrocinio di San Gennaro”, che ricorda l’eruzione del Vesuvio del 1631 arrestata, secondo la credenza popolare, per intercessione del Santo, ed infine il sabato che precede la prima domenica di maggio, in ricordo della traslazione delle spoglie mortali di San Gennaro da Pozzuoli alle catacombe di Capodimonte.

Nel corso dei secoli, i fedeli non hanno mai smesso di ritenere la liquefazione del sangue come un vero e proprio miracolo, segno della protezione dal cielo. Secondo la tradizione popolare, infatti, il tempo e l’intensità del sangue sono considerate di buon auspicio per la città.