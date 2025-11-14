A San Cipriano d’Aversa i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno arrestato un 20enne di Frignano, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento.

San Cipriano, scappa in un bar ma viene acciuffato: arrestato 20enne trovato con droga e pistola

Il giovane è stato notato dai militari mentre, alla loro vista, tentava di eludere un possibile controllo entrando rapidamente in un bar con un borsello a tracolla. Insospettiti, i carabinieri lo hanno osservato mentre si dirigeva verso la toilette per poi uscirne subito dopo.

Durante la verifica nel locale bagno, all’interno di una cassetta a muro dell’impianto idraulico, i militari hanno rinvenuto due pacchetti di sigarette vuoti che contenevano 29 dosi di hashish confezionate in involucri di carta forno e 13 dosi di cocaina sigillate in cellophane termosaldato, tutto già pronto per la vendita.

La perquisizione personale ha consentito di recuperare anche due telefoni cellulari e 290 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione nell’abitazione del ragazzo ha portato inoltre alla scoperta di sei cartucce calibro 7,65 Browning, custodite in uno scatolino nascosto all’interno di un puff contenitore nella sua cameretta. Il 20enne è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere..