San Cipriano d’Aversa, minaccia la compagna e brucia vestiti del figlio: arrestato 41enne

Un 41enne di San Cipriano d’Aversa è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. L’uomo era già sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione per precedenti reati contro il patrimonio e la persona. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 4 marzo, quando i carabinieri della Stazione di San Cipriano d’Aversa sono intervenuti dopo la denuncia presentata dalla compagna convivente.

Minacce alla compagna e vestiti del figlio dati alle fiamme

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, il 41enne, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, avrebbe minacciato e insultato la compagna, una donna di 40 anni. Durante l’episodio l’uomo avrebbe anche dato fuoco ad alcuni indumenti appartenenti al figlio minore convivente, aumentando il clima di tensione e paura all’interno dell’abitazione.

La denuncia ai carabinieri

Spaventata per quanto accaduto, la donna si è recata presso il comando dei carabinieri per sporgere denuncia. Le sommarie informazioni raccolte dai militari tra i familiari avrebbero confermato un quadro di comportamenti violenti e abituali da parte dell’uomo nei confronti della compagna.

Arrestato e portato in carcere

Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno arrestato il 41enne, che è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.