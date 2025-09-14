San Cipriano d’Aversa, colpi di pistola contro negozio: presi i responsabili

Hanno sparato contro la serranda di un negozio di sigarette elettroniche, seminando paura nella notte del 9 settembre. Ora i responsabili hanno un nome e un volto: si tratta di un 30enne di San Cipriano d’Aversa e di un 22enne di Casal di Principe, entrambi denunciati dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Casal di Principe.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero aperto il fuoco al termine di una lite per futili motivi con altre persone, ancora in corso di identificazione. Almeno cinque i colpi esplosi, che hanno lasciato fori evidenti sulla serranda, ma anche su altre parti dell’attività commerciale.

Nel corso delle perquisizioni, i militari hanno sequestrato al 22enne una pistola Tanfoglio Combat calibro 9×21, regolarmente detenuta.

Condotti in caserma, i due giovani hanno ammesso le proprie responsabilità e dovranno ora rispondere di pubblica intimidazione con uso di armi e porto abusivo di armi.