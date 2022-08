Fermento e attesa per la visita del leader della Lega, Matteo Salvini, a Giugliano. Il segretario del Carroccio farà tappa nella terza città della Campania allo “Chalet del Centro” di piazza Gramsci il pomeriggio del 25 agosto.

Giugliano, Salvini allo Chalet del Centro

Salvini ha scelto lo Chalet come luogo di incontro con gli elettori in segno di solidarietà al titolare dell’attività commerciale, danneggiata la scorsa settimana da un’auto ariete che ha innescato un incendio. Un episodio criminale su cui aleggia l’ombra della camorra. Nel video del raid ripreso dalle telecamere di videosorveglianza si vede un uomo incappucciato fiondarsi con una Punto sulla saracinesca del locale; il malvivente scende poi dall’abitacolo e dà fuoco al veicolo. Il filmato ha fatto il giro della rete, suscitando l’attenzione di media e politici nazionali.

“Il segretario della Lega parte dal Mezzogiorno, parte dai territori che hanno maggiore bisogno di attenzione – scrive Severino Nappi, consigliere regionale del Carroccio -. È qui che le richieste dei cittadini sono più pressanti, è qui che le aziende vanto dell’Italia intera, chiedono allo Stato di non essere abbandonate e sottoposte al fisco opprimente. É per queste ragioni che domani e venerdì, Matteo Salvini sarà a Grazzanise, a Giugliano e a Napoli dove incontrerà associazioni e operatori di settore per ascoltare chi vuole chiedere che il nostro Paese riparta davvero, perché crede nel Sud. Io lo ringrazio per questo e lo aspettiamo”.

Anche Tajani in Campania

Salvini proseguirà il suo tour elettorale il giorno successivo. Venerdì 26 agosto farà infatti tappa al mercato cittadino di Torre Annunziata (Napoli) alle 10 e a seguire, sempre nella città oplontina, un incontro con i bagnanti del Lido azzurro. Anche Antonio Tajani, leader di Forza Italia, domani sarà in Campania. Il coordinatore del partito fondato da Silvio Berlusconi è stato candidato per la Camera dei deputati nel collegio uninominale di Velletri per il centro-destra oltreché, come capolista, in tutti e quattro i collegi plutinominali della Campania.