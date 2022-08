Giugliano. Ci sarebbe una pista dolosa dietro l’incendio che è scoppiato stanotte, intorno alle 3, allo Chalet del Centro, a piazza Gramsci, nel cuore della città.

Giugliano, auto si schianta contro lo Chalet e gli dà fuoco: caccia al piromane

Le telecamere di videosorveglianza installate all’esterno del locale e delle attività commerciali presenti nella zona hanno ripreso gli istanti precedenti al rogo che ha distrutto l’ingresso e l’esterno della struttura.

Dalle immagini si vede un uomo, a bordo di una Fiat punto, impattare contro la saracinesca del locale. Il conducente scende poi dall’abitacolo, si avvicina all’ingresso e versa del liquido infiammabile per poi dare fuoco al bar. Mentre le fiamme si alzano e vanno ad abbracciare la struttura, il piromane si allontana in fretta lasciando che anche l’auto, utilizzata per raggiungere il locale, prenda anch’essa fuoco.

Sul posto sono poi intervenuti i Vigli del Fuoco con due autobotti, dopo aver ricevuto una segnalazione per un incendio in corso in piazza Gramsci: le operazioni di spegnimento sono andate avanti ininterrottamente fino all’alba, sotto lo sguardo incredulo di decine di residenti accorsi in strada per capire cosa fosse successo. Sulla vicenda indagano gli agenti del Commissariato di Giugliano, i quali hanno già sequestrato le immagini dei sistemi di videosorveglianza e ascoltato i titolari del locale. Al momento la pista seguita dai poliziotti sarebbe quella dolosa, anche se le indagini restano a tutto campo.

La notizia dell’incendio allo Chalet ha scosso la comunità di Giuglianese. Il locale, infatti, rappresenta un punto di ritrovo per tantissimi residenti, dai giovanissimi agli anziani. Decine i messaggi di solidarietà apparsi in queste ore sui social rivolti ai gestori dell’attività commerciale. In tanti, infatti, si augurano che il locale possa tornare presto a riaprire.