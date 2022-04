Salvatore Esposito è un attore italiano, noto principalmente per il ruolo di Genny Savastano, ricoperto nella serie tv Gomorra. Nel 2022, è nelle sale cinematografiche con il film La Cena Perfetta, in cui recita accanto a Greta Scarano. Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita privata e professionale.

Salvatore Esposito: chi è, età, altezza

Salvatore Esposito è nato a Mugnano di Napoli, in provincia di Napoli, il 2 febbraio 1986, sotto il segno dell’Acquario. Ha 36 anni e ha studiato inizialmente all’Accademia di Teatro Beatrice Bracco e, in seguito, la Scuola di Cinema di Napoli. Per proseguire la sua carriera, si è trasferito a Roma.

Salvatore Esposito: fidanzata

In merito alla sua vita privata, Salvatore risulta fidanzato con Paola Rossi, giovane laureata in Giurisprudenza, che svolge la professione di screenwriter e Directors agent. I due si sarebbero conosciuti nel 2014 in Spagna, quando lei stava facendo l’Erasmus e lui era in vacanza.

Salvatore Esposito: Gomorra, film, La Cena Perfetta

La carriera di Salvatore è iniziata grazie al ruolo ottenuto nella fiction Il clan dei camorristi, in onda su Canale 5 nel 2013, e ispirata alle vicende del noto clan dei Casalesi.

La serie che gli ha concesso di raggiungere la popolarità è stata Gomorra, dove interpreta il personaggio di Genny Savastano.

Successivamente, ha recitato in una produzione internazionale, ossia Fargo, popolare serie tv statunitense, distribuita in tutto il mondo. Ha preso parte a vari film come Lo chiamavano Jeeg Robot e Puoi baciare lo sposo. Nel 2016, prende parte anche al film Zeta mentre, nel 2019, è il protagonista de L’Eroe, film drammatico in cui interpreta un giovane giornalista determinato a capire chi abbia rapito la nipote di una nota imprenditrice locale. Nel 2022, è nel cast del film La Cena Perfetta, dove recita accanto all’attrice Greta Scarano.

Salvatore Esposito: Instagram

Su Instagram, Salvatore è seguito da circa 1,5 milioni di followers, con cui condivide scatti di tipo personale e professionale.