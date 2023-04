Campania, trovato il cadavere di un uomo in mare

È di pochi minuti fa la notizia di un cadavere ritrovato in mare avanti alla Stazione Marittima di Salerno, di fronte Piazza della Libertà. Si tratta di un uomo tra i 30 e i 40 anni in fase di identificazione.

Dopo le segnalazioni sul posto sono accorsi gli uomini della Croce Bianca e le forze dell’ordine. Le operazioni di recupero del corpo sono state affidati alla capitaneria di porto.

Non è chiaro infatti se l’uomo sia finito in acqua per un malore oppure se possa essere affogato nelle acque antistanti il piazzale.

Il corpo potrebbe essere stato anche trascinato dalla corrente, e dunque il decesso potrebbe essere avvenuto altrove, forse per annegamento. Diversi i turisti questa mattina presenti alla Stazione Marittima di Salerno che hanno assistito alle operazioni di recupero.

Sul posto sono giunti Capitaneria di Porto e Polizia di Stato di Salerno, che hanno provveduto ai rilievi e al recupero del corpo.