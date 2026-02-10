Salerno, l’omicida del panettiere di Sarno si fotografa in cella con il fratello

Una foto scattata all’interno del carcere di Fuorni e finita sui social è ora al centro di un’indagine interna. Nell’immagine, definita una sorta di “foto di famiglia”, compaiono Andrea Sirica, 35 anni, arrestato per l’omicidio del panettiere di Sarno Gaetano Russo, e il fratello, detenuto da gennaio 2025.

Il sospetto: foto scattata in cella con un cellulare illegale

Secondo quanto emerso, la fotografia sarebbe stata scattata durante un incontro in carcere tra i due fratelli, utilizzando un telefono cellulare introdotto illegalmente all’interno della struttura penitenziaria. L’immagine, rilanciata anche dal deputato Francesco Emilio Borrelli, ha fatto scattare immediatamente gli accertamenti. I vertici del carcere di Fuorni, guidati dal direttore Carlo Brunetti, stanno cercando di chiarire come sia stata scattata la foto e come sia riuscita a uscire dal carcere, violando i protocolli di sicurezza.

L’omicidio di Gaetano Russo nella salumeria-forno di Sarno

Andrea Sirica è stato arrestato martedì scorso per l’omicidio di Gaetano Russo, panettiere ucciso a coltellate nel suo negozio a Sarno, in provincia di Salerno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 35enne si sarebbe presentato nel locale poco prima dell’una di notte, mentre la vittima stava per sfornare il pane. Dopo una lite con la figlia 19enne del commerciante, Russo sarebbe intervenuto per difenderla, venendo aggredito brutalmente. Sirica avrebbe afferrato un coltello dal bancone, colpendo l’uomo con almeno dieci fendenti, rivelatisi mortali.

Arresto immediato e funerali della vittima

Sirica è stato bloccato poco dopo dalle pattuglie della Polizia di Stato e da un carabiniere libero dal servizio. L’ipotesi iniziale di una rapina è stata successivamente esclusa grazie alle testimonianze raccolte.Emerse anche che, poche ore prima del delitto, il 35enne era stato allontanato da una chiesa vicina, dove stava disturbando i fedeli. Domani si terranno i funerali di Gaetano Russo, mentre la comunità di Sarno resta sconvolta per un delitto che ha scosso profondamente la città.