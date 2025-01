Salerno, investita e scaraventata sul marciapiede del lungomare: muore in ospedale

Si chiamava Fidalma Mei e aveva 78 anni la donna investita e uccisa sul lungomare di Salerno nei pressi del Lido Aurora. A travolgerla un veicolo condotto da un 40enne che si è fermato a prestare soccorso.

Investita e uccisa sul lungomare Marconi di Salerno

Ieri mattina, sul lungomare Marconi, poco prima delle 8, Fidalma – madre e nonna – era scesa per sbrigare delle commissioni. Mentre impegnava la carreggiata, forse complice anche la pioggia, un Suv è sopraggiunto investendola in pieno. La 78enne è stata scaraventata sull’asfalto nei pressi di un marciapiede. L’automobilista è sceso a prestare i primi soccorsi per poi allertare il 118. Nonostante l’intervento dei sanitari, però, l’anziana è deceduta per le gravi ferite riportate una volta giunta all’ospedale Ruggi di Salerno.

Sul posto si è successivamente precipitata una pattuglia della Polizia Municipale, a cui toccherà ricostruire la dinamica. Sono da accertare le responsabilità del 40enne che ha travolto la 78enne mentre stava attraversando: l’uomo è stato sottoposto a test tossicologico in ospedale ed ascoltato al comando di via Dei Carrari. Il tratto del lungomare in cui è avvenuto l’incidente non presenta telecamere di videosorveglianza. Lutto intanto nel quartiere Torrione dove Fidalma risedeva. La donna era moglie del maestro Tonino Florio, musicista molto noto a Salerno venuto a mancare di recente.