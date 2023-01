Si chiamava Pasquale Bamonte ed era un noto fruttivendolo di Roccadaspide. L’uomo è stato ritrovato senza vita nella sua auto nel parcheggio dello stadio “Arechi” di Salerno dopo aver assistito alla partita Salernitana-Milan.

Salerno, Pasquale trovato morto nel parcheggio dopo la partita

Gli agenti di Polizia hanno fatto il macabro ritrovamento nella serata di ieri al termine della sfida tra le due squadre. L’uomo quasi sicuramente è stato stroncato da un malore mentre rientrava nell’abitacolo della sua vettura. Avrebbe visto il match di serie A e poi, dopo aver lasciato lo stadio, si era intrattenuto nel capoluogo per qualche ora prima di tornare all’auto lasciata nel parcheggio.

La sua salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale “Ruggi” di Salerno. A rinvenire il corpo senza vita i poliziotti durante un servizio di pattugliamento. Come spiega Vocedistrada, gli agenti hanno notato la macchina ferma, hanno bussato al finestrino e si sono resi conto che il conducente non dava segni di vita. Pasquale Bamonte era molto conosciuto nel centro di Roccadaspide per la sua attività commerciale. Era considerato un punto di riferimento per molti clienti della zona. La sua morte ha gettato amici e parenti nello sconforto.