Più che uno zio, un orco. Un 60enne di Mercato San Severino (ma originario di Cava de’ Tirreni) è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e corruzione di minorenni dai carabinieri della stazione di Fisciano. Avrebbe abusato in più occasioni di due sorelline.

Salerno, violenze a letto e a casa dei nonni: arrestato zio orco

A fornire i dettagli sulla vicenda è Il Mattino. Gli episodi contestati al 60enne e ricostruiti mediante incidente probatorio sono molteplici. Palpeggiamenti, baci sul collo, strusciamenti. Nel luglio del 2018, una delle nipotine – all’epoca 11enne – fu portata a fare un bagno a mare lungo l’arenile di Mercatello (Salerno) e in quell’occasione l’uomo le mostrò il pene. In un’altra circostanza, l’orco si sarebbe disteso sul letto insieme alla bimba e si sarebbe sfregato con violenza contro di lei, quasi a simulare un rapporto sessuale e proferendo parole oscene come “bona, gnocca”. In un terzo episodio si era “proposto” di depilarla nelle parti intime. Tuttavia anche la sorellina più grande – all’epoca 15enne – fu vittima delle attenzioni morbose dello zio. In una circostanza, a casa dei nonni fu fatta sedere sulle gambe del 60enne e palpeggiata sulla schiena e sul seno. A interrompere la violenza in corso soltanto l’arrivo di un’altra persona.

I messaggi WhatsApp

L’arrestato si sarebbe mostrato persino geloso di una frequentazione che la ragazzina aveva intrapreso con un coetaneo. “Sono geloso, gli spezzo le gambe”. A depositare i messaggi in Procura la mamma delle due giovani vittime. Le minorenni sono state escusse entrambe durante un incidente probatorio. Solo così gli inquirenti hanno potuto raccogliere elementi di prova decisivi a carico dell’orco fino all’arresto. L’indagato, nella giornata di ieri, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia: l’uomo ha contestato le accuse, disconoscendo il racconto delle due ragazzine. Intanto la vicenda ha avuto ripercussioni sui rapporti familiari: la mamma delle sorelline ha infatti interrotto ogni tipo di rapporto con la sorella e con il compagno.