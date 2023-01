Una ragazza di 27 anni è stata travolta e uccisa mentre attraversava la strada. È accaduto ieri sera, nel centro di Salerno. La dinamica è ancora in fase di accertamento ma, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata investita da un’auto guidata da un 20enne di Mercato San Severino, la cui posizione è al vaglio.

Salerno, 27enne travolta e uccisa da un’auto mentre attraversa la strada

La ragazza, originaria del Kazakistan, si era trasferita in Italia per motivi di studio: era ricercatrice presso l’Università di Salerno. L’incidente è avvenuto tra via Stanislao Lista e via Roma. La 27enne si trovava nei pressi del teatro Verdi, stava attraversando la careggiata quando, per motivi ancora da chiarire, una Peugeout l’ha travolta in pieno. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale.

All’arrivo dei soccorsi per la 27enne non c’era già più nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimarla: la giovane sarebbe morta sul colpo. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo Mobile, che ieri sera si sono occupati dei rilievi insieme alla Municipale. Il ragazzo è stato sottoposto ai test accertare l’eventuale assunzione di alcol o droghe, che hanno dato esito negativo.