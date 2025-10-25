“Sacro Cuore dí Gesù” a Mugnano, questa sera la celebrazione in diretta su TeleclubItalia

Mugnano di Napoli si prepara a vivere l’ultimo, intenso momento dei solenni festeggiamenti in onore del Sacro Cuore di Gesù.

L’appuntamento finale con le celebrazioni sarà trasmesso domani, domenica 26 ottobre 2025, alle 18,30 in diretta televisiva su TeleclubItalia canale 77 dal suggestivo Santuario.

Presiede la celebrazione Monsignor Michele Autuoro, Vescovo Ausiliare e Vicario Generale Arcidiocesi di Napoli.

Un’occasione imperdibile per seguire da casa, in preghiera e raccoglimento, l’evento che concluderà il ciclo di fede e devozione che ha animato la comunità in questi giorni. Per partecipare spiritualmente a questo significativo momento di chiusura basta sintonizzarsi sul canale 77 del digitale terrestre.

Alla fine della celebrazione sarà consegnato il premio “personaggio dell’anno” che quest’anno sarà assegnato al primo cittadino Luigi Sarnataro.