Il Sabato Santo è il giorno liturgico in cui il culto cristiano celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi. La data è mobile in quanto collegata con quella della Pasqua: nel 2022, ricorre il 16 aprile. Vediamo il significato di questa giornata di silenzio, cosa succede, perché si fa la veglia pasquale e alcune immagini da inviare.

Sabato Santo, 16 aprile 2022: significato

Il Sabato Santo corrisponde al secondo giorno del Triduo Pasquale, in cui il culto cristiano celebra il Signore Gesù Cristo nel mistero della sua discesa agli inferi. La data del sabato santo è mobile in quanto collegata con la Pasqua: per il 2022, ricorre il 16 aprile.

Sabato Santo: cosa succede

Nella giornata del Sabato Santo, il corpo di Gesù Cristo, tolto dalla croce su cui è morto il Venerdì santo e deposto nel sepolcro, viene preservato dalla corruzione grazie alla virtù divina, discende agli inferi con la sua divinità e con la sua anima umana, ma non con il suo corpo. Secondo certe tradizioni cristiane, resta negli inferi per un tempo corrispondente a circa quaranta ore, compiendo la sua vittoria sulla morte e sul diavolo, libera le anime dei giusti morti prima di lui e apre loro le porte del Paradiso.

Portata a termine la missione, la divinità e l’anima di Gesù si ricongiungono al corpo nel sepolcro: ciò costituisce il mistero della resurrezione, centro della fede di tutti i cristiani, che verrà celebrato nella seguente domenica di Pasqua.

Sabato Santo: giorno del silenzio

Il Sabato Santo è considerato un giorno di silenzio, di raccoglimento, di meditazione, per Gesù che giace nel sepolcro. Si attende l’annuncio della risurrezione di Gesù, che avverrà durante la solenne veglia pasquale.

Un’antica omelia recitava così: “Oggi sulla terra c’è grande silenzio, grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il Re dorme: la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne ed è sceso a scuotere il regno degli inferi”.

Sabato Santo: veglia pasquale

La veglia pasquale si svolge dopo il tramonto del sole: secondo la fede cristiana, è parte della celebrazione della Domenica di Pasqua, per cui chi vi assiste compie il precetto di partecipare alla messa domenicale.

Rappresenta il cammino del Popolo di Dio, ben espresso nella Liturgia della Parola, fino al suo compimento: la Resurrezione del Salvatore.

E’ considerata la madre di tutte le veglie, in quanto celebra la vittoria sul peccato e sulla morte da parte di Gesù. Per questo motivo, è la celebrazione più importante dell’anno liturgico.

Sabato Santo: immagini

Per l’occasione, ecco una serie di immagini da poter inviare per augurare un buon Sabato Santo, in attesa della Santa Pasqua.