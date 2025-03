Sabato al teatro Alfieri di Marano il soprano crossover Julia Burduli ospite dello show di Barbieri

Marano. Dopo il successo dello scorso 8 febbraio al teatro Alfieri di Marano, lo spettacolo di Lino Barbieri dal titolo “Ospiti a sorpresa” scritto con Lello Marangio con la partecipazione di Cinzia De Martino, avrà tra le protagoniste della serata, sabato 15 marzo alle ore 21,00. il soprano crossover Julia Burduli che allieterà il pubblico, con la sua splendida voce, in un segmento della serata .

LA STORIA DELL’ARTISTA

Julia Burduli, è una cantante crossover di origine russa con la cittadinanza italiana ha partecipato a numerosi concorsi lirici. Ha vinto il premio “Voce speciale” ad Alessandria. Ha cantato sul palcoscenico del Teatro alla Scala per l’accademia del teatro. Si è esibita in diversi ippodromi d’Italia e all’estero: Napoli, Bologna, Siracusa, Taranto,Padova, Montegiorgio, Mosca e molti altri, riscuotendo un grosso successo di pubblico. È stata special guest al Concerto di Max Giusti È stata ospite speciale invitata da Sandro Giacobbe alla serata di beneficenza per i bambini disabili; si è esibita diverse volte per la Fondazione TeleThon per la città di Pozzuoli Si è esibita nella città del Vaticano alla cena di Gala del Regno dei Santi Pietro e Paolo davanti a Presidente del Kongo Christian Malanga, delegazioni russe, americane, polacche ed inglesi Si è esibita diverse volte con l’Ave Maria” di Schubert all’Intronizzazione della Madonna della Pace in Piazza dell’Annunziata; ha cantato per la Madonna dell’Arco e la Madonna di Pompei davanti ai numerosi fedeli Ha inaugurato la fiera TuttoSposi alla Mostra d’Oltremare di Napoli ed ha ricevuto il Premio Campania,Premio “Malafemmina”, Premio Internazionale “Padre Pio da Pietralcina” Ha aperto la V Edizione del Premio “Donne per Napoli” eseguendo l’Inno di Mameli alla presenza dell’onorevole Mara Carfagna. È stata invitata a partecipare come protagonista al programma scritto e condotto da Elisa Isoardi “Vorrei dirti che” su RAI 2; è stata ospite per quattro sabati consecutivi alla Radio Italia Anni ‘60 Roma ,ottenendo grande successo d’ascolto. Si è esibita all’Inaugurazione del Parco Archeologico di Liternum, Lago Patria,davanti all’amministrazione comunale di Giugliano, sindaco Nicola Pirozzi ed il Presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca Lo storico Teatro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare ha ospitato la XXIV Edizione del Premio Buona Sanità, la più grande premiazione italiana dedicata al mondo della Sanità, dove Julia si è esibita come special guest È un artista poliedrica, capace di cantare diversi generi di musica e in diverse lingue