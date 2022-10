Rubano una Fiat Panda parcheggiata nel mezzo del traffico, sotto gli occhi di decine di automobilisti di passaggio. E’ successo a Volla, in provincia di Napoli. A immortalare la scena le telecamere di videosorveglianza della zona.

Rubano Fiat Panda nel traffico a Volla: automobilisti passano indifferenti

Nessuno interviene, nessuno urla, nessuno prova a interrompere il raid criminale che si sta consumando davanti a loro. Succede a Volla, dove due malviventi a bordo di un’utilitaria si avvicinano a una macchina parcheggiata per derubarla. Un video mostra le fasi del furto. Prima il malvivente lato passeggero scende dalla propria auto e forza la portiera della Fiat Panda. Successivamente risale a bordo dell’utilitaria e lascia che sia il complice a completare l’opera. I due si danno il cambio alla guida: uno parte con la prima macchina, l’altro mette in foto il veicolo rubato, fa retromarcia e si dilegua con la refurtiva.

A lasciare sgomenti è il comportamento degli automobilisti in transito. In molti aggirano i ladri senza preoccuparsi di quello che stiano facendo, o probabilmente fingendo di non capire che in azione ci sono due malviventi impegnati a forzare lo sportello di una macchina parcheggiata per portarla via. A segnalare l’episodio sui social il proprietario della fiat Panda al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Consigliere, noi cittadini perbene siamo succubi dei delinquenti e dei continui furti. L’altra sera hanno rubato la mia Fiauto a Volla. Ho sporto denuncia ai Carabinieri, spero li prendano presto quei ladri”.