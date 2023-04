Rubano una bandiera del Napoli dal balcone di un’abitazione di San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli. Forse con l’intento di rivenderla, o di usarla in vista dei festeggiamenti per il terzo scudetto. La bandiera, però, apparteneva a un bimbo di appena 8 anni che ha perso la mamma.

Rubano bandiera del Napoli a un bimbo di 8 anni: “Ha perso la mamma”

In un filmato, apparso sulla bacheca del parlamentare Francesco Emilio Borrelli, si vede la bandiera tirata via da qualcuno che si trova all’esterno del palazzo. Le immagini delle telecamere di sicurezza hanno immortalato i momenti in cui il gadget viene fatto scivolare verso il basso attraverso l’inferriata del cancello. Borrelli ha raccolto l’appello dei parenti per ritrovare la bandiera che appartiene a un bambino orfano di mamma.

Il furto è avvenuto nella notte di Pasqua, alle 3 e 44 a San Sebastiano al Vesuvio, al confine con Volla. Una “vigliaccata”, l’ha definita Borrelli. La bandiera era stata acquistata “per portare un sorriso in casa e un po’ di spensieratezza, dopo il decesso della mamma 35enne del piccolo”.

La rabbia di Borrelli

“Farabutti senza scrupoli, solo così posso chiamare l’autore o gli autori di questo furto“, ha aggiunto ancora Borrelli, “Persone senza cuore che non si fermano davanti a nulla. Quella bandiera rappresentava un momento di gioia in un periodo difficile per un bambino di soli 8 anni, adesso anche questa piccola felicità è stata strappata via. Quel trofeo rubato”, ha spiegato, “dovrebbe far vergognare i ladri e non farli gioire quando il Napoli vincerà lo scudetto. Un gesto vile, stiamo assistendo ad una deriva di degrado e inciviltà senza freni che attraversa Napoli e tutta la sua provincia. Spero solo che questi delinquenti si ravvedano e restituiscano la bandiera rubata”.