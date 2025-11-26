Ruba un’auto fuori al carcere di Aversa, assolto e scarcerato Fortunato di Villaricca

Fortunato Aprile, 37 anni, originario di Villaricca, era stato accusato del reato di ricettazione in relazione a una Ford Puma rubata nei pressi del carcere di Aversa durante l’estate scorsa. In virtù dell’ordinanza cautelare emessa all’epoca dei fatti, l’uomo era stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La decisione del giudice e l’assoluzione

Nel processo celebrato davanti al Tribunale di Napoli Nord, il giudice ha accolto la linea difensiva dell’avvocato Luigi Poziello, procedendo alla derubricazione del reato da ricettazione a furto aggravato. Al termine dell’istruttoria dibattimentale, Aprile è stato assolto perché il fatto non sussiste e immediatamente rimesso in libertà.

I precedenti riportati dalle cronache giudiziarie

Secondo quanto emerge dalle cronache giudiziarie, in passato Aprile era già stato arrestato in distinti procedimenti per ricettazione di una Jeep Renegade e per resistenza a pubblico ufficiale. Tali episodi, tuttavia, sono estranei al procedimento in cui è stato appena assolto e non influenzano la valutazione dell’attuale vicenda giudiziaria.