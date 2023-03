Ruba un’auto e nasconde le chiavi in un centro scommesse. Intercettato e denunciato per ricettazione un 22enne di Napoli, con precedenti di polizia.

Ruba un’auto a Napoli e nasconde chiavi in un centro scommesse: beccato 22enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, impegnati in un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di un’autovettura rubata in via Cesare Rosaroll, un’arteria stradale non molto distante da Porta Capuana.

I poliziotti, poco dopo, hanno rintracciato il veicolo in piazza San Francesco a Capuana e, grazie alle descrizioni di alcuni passanti che avevano visto il conducente parcheggiare l’auto, hanno individuato anche il ladro in via Albanese.

Bloccato dagli agenti, il ragazzo non ha avuto altra scelta che rivelare loro dove avesse nascosto le chiavi dell’utilitaria. Secondo il racconto del giovane, poco prima si era recato in un centro scommesse e lì le aveva occultate, sicuro che nessuno le avrebbe mai ritrovate. Le cose, però, sono andate diversamente per il 22enne: le chiavi sono state infatti recuperate dai poliziotti nel luogo che gli era stato loro indicato dal ladro stesso. Al termine dell’operazioni, nei confronti ragazzo è scatta la denuncia per ricettazione, mentre il veicolo è stato riconsegnato al proprietario.