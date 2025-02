È finito in manette il 34enne georgiano sorpreso a rubare cinque bottiglie di champagne pregiato del valore complessivo di circa 2500 euro all’interno di un cash and carry situato in via Massimo Troisi.

Ruba champagne per 2500 euro: arrestato 34enne georgiano a Orta di Atella

L’arresto è stato eseguito nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 27 febbraio, dai carabinieri della Stazione di Orta di Atella, intervenuti tempestivamente dopo la segnalazione del titolare dell’esercizio commerciale. L’allarme è scattato quando il proprietario del negozio, notando i movimenti sospetti dell’uomo, ha contattato il numero di emergenza 112 della Compagnia Carabinieri di Marcianise. Il ladro, con atteggiamento furtivo, stava cercando di eludere la sorveglianza e le casse, dirigendosi verso un’uscita secondaria del punto vendita.

In pochi minuti, i militari dell’Arma sono giunti sul posto e hanno bloccato il 34enne, trovandolo ancora in possesso delle costose bottiglie di champagne, che aveva abilmente nascosto.

La successiva visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza ha confermato le responsabilità dell’uomo, evidenziando le diverse fasi del furto. Le preziose bottiglie sono state tutte recuperate e riconsegnate al legittimo proprietario. Dopo la formalizzazione della denuncia da parte del titolare dell’esercizio commerciale, il georgiano è stato tratto in arresto e condotto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Marcianise, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.