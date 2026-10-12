A San Cipriano d’Aversa, nel casertano, un 42enne è stato arrestato ieri sera dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato. L’uomo avrebbe derubato un ristorante di attrezzature da lavoro per un valore complessivo di 1.080 euro.

Caserta, ruba attrezzature da lavoro per mille euro: arrestato 42enne

I militari sono intervenuti presso il ristorante che ha subito il furto, sito in pieno centro, in corso Umberto I, a seguito di una segnalazione. Secondo quanto ricostruito, il furto sarebbe avvenuto poco prima, durante una chiusura momentanea dell’attività commerciale.

Le verifiche effettuate anche grazie all’esame delle immagini del sistema di videosorveglianza del locale, avrebbero consentito alle forze dell’ordine di individuare il presunto autore dell’episodio.

Le successive ricerche hanno condotto proprio al 42enne, che indossava indumenti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere. Svolto il controllo, l’uomo è stato arrestato in attesa del giudizio per direttissima.