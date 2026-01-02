“Rossopomodoro” al “Grande Sud” di Giugliano: gusto e divertimento per tutta la famiglia

Giugliano. Cercate il luogo perfetto per unire la passione per la vera pizza napoletana e il bisogno di relax per tutta la famiglia? La risposta è “Rossopomodoro” al Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano. Recentemente inaugurato, questo locale non è solo un tempio della gastronomia partenopea, ma una vera oasi per i genitori.

Il punto di forza? Un playground moderno e sicuro, pensato per far divertire i bambini in totale libertà. Mentre i più piccoli giocano, i genitori possono godersi con calma le eccellenze del menù, dalla pizza a lunga lievitazione ai piatti della tradizione. Con la combinazione di ristorazione di alta qualità e intrattenimento dedicato, Rossopomodoro trasforma ogni pranzo o cena in un momento di gioia per grandi e piccini.

COMUNICATO STAMPA