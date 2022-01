Una bimba di appena due anni originaria della Calabria è morta di Covid al Bambin Gesù di Roma. La piccola, Ginevra, era originaria di Mesoraca, in provincia di Crotone.

Roma, Ginevra muore di Covid a due anni

La piccola era stata trasferita presso il nosocomio capitolino dall’ospedale di Catanzaro ma era arrivata già in gravi condizioni, con febbre alta e problemi respiratori dovuti alla polmonite da Covid-19. Nonostante le attenzioni del personale medico e gli sforzi di tenerla in vita, la piccola però si è aggravata e per lei non c’è stato nulla da fare, come riportano i quotidiani locali.

Il lutto sui social: lutto cittadino a Mesoraca

La notizia della morte di Ginevra ha fatto presto il giro dei social. Sono decine i messaggi che circolano su Facebook. «Da oggi in cielo c’è un angioletto in più», scrive qualcuno, in tanti si dicono sconvolti: «È un giorno triste, drammatico quello di oggi per la famiglia della piccola Ginevra e per l’intera comunità di Mesoraca. Due anni e tutta una vita davanti». L’amministrazione comunale di Mesoraca ha scritto un lungo e commosso post dedicato alla bimba e ha annunciato lutto cittadino.

Anche se le vittime tra i bambini e gli under 18 sono rarissime, quello di Ginevra non è l’unico caso di minore ucciso dal Covid. Pochi giorni fa è toccato a Lorenzo, 10 anni, deceduto all’ospedale Regina Margherita di Torino. A ucciderlo da una rabdiomolisi, un attacco del sistema immunitario ai muscoli provocato dall’infenzione da Covid. Al momento, un caso positivo su tre ha meno di 19 anni e di questi il 60 per cento ha meno di 11, vale a dire la fascia di età in cui si è vaccinato di meno o non si è vaccinato affatto.