Andrea Nicole è la prima tronista trans a partecipare a “Uomini e Donne”. Ha 29 anni e abita a Milano dal 2018. Fin da piccola, ha sentito di essere donna; inizialmente, ha cercato di reprimere la sua vera persona fino a quando ha compiuto 15 anni, momento in cui ha rivelato ai genitori l’intenzione di cambiare sesso, avviando un percorso di transizione.

La tronista ha fatto la sua scelta nel noto programma di Maria De Filippi ma ha subito diverse contestazioni: Andrea Nicole ha deciso di proseguire la conoscenza con il corteggiatore Ciprian dopo aver trascorso una notte insieme, senza avvisare la redazione. Polemiche in studio per questa decisione, tanto che la 29enne è stata accusata di essere falsa e aver preso in giro tutti.

Andrea Nicole: età, genitori, come era prima

Andrea Nicole ha 29 anni, è nata il 26 gennaio 1992, sotto il segno dell’Acquario, e vive a Milano dal 2018. Lavora come commessa in un negozio di abbigliamento da 10 anni.

La tronista ha raccontato di avere un ottimo rapporto con la sua famiglia e di essere particolarmente legata a suo fratello. Fin da piccola, ha avvertito di sentirsi donna, cercando inizialmente di reprimere la sua vera persona. Quando ha compiuto 15 anni, ha deciso di rivelare ai genitori l’intenzione di cambiare sesso, che le hanno mostrato il loro appoggio. Ha iniziato un percorso di transizione e, nel 2014, lo Stato italiano l’ha riconosciuta come una donna.

Andrea Nicole: Uomini e donne, scelta

Andrea Nicole ha cominciato la propria esperienza a “Uomini e donne” lo scorso settembre. In un primo momento, la ragazza era preoccupata per critiche o per reazioni alla sua storia, successivamente si è lasciata andare. I due corteggiatori che hanno colpito la tronista maggiormente sono stati Ciprian Aftim e Alessandro Verdolini.

Secondo le anticipazioni, Ciprian sarebbe stato scelto da Andrea Nicole ma in studio non sono mancate le polemiche da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno attaccato pesantemente la nuova coppia.

Durante la registrazione della puntata, Andrea Nicole e Ciprian sono stati criticati e accusati di aver preso in giro il pubblico e lo staff del programma. La sera prima, infatti, il corteggiatore si è recato presso l’abitazione della tronista che ha deciso di farlo entrare, senza avvisare la redazione. I due hanno trascorso la notte insieme, mantenendo segreto il loro incontro fino all’arrivo in studio, quando Andrea Nicole ha affermato che la sua scelta fosse Ciprian e i due hanno lasciato lo studio insieme.

Gianni Sperti ha accusato la tronista di essere stata disonesta e non merita di sedersi sulla poltrona rossa, avendo preso in giro tutti. Tina Cipollari ha accusato entrambi di essere dei bugiardi e si sono rivolti a Maria De Filippi con la speranza che, almeno lei, fosse al corrente dell’accaduto. La conduttrice, però, ha ribadito di non sapere nulla e di esserci rimasta male.

Andrea Nicole: Instagram

Dall’inizio della sua esperienza a “Uomini e donne”, Andrea Nicole vanta un numero elevato di followers su Instagram: sono infatti circa 50mila i suoi attuali followers.