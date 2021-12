Robert John Downey Jr è un attore e produttore cinematografico statunitense. È noto al grande pubblico per aver interpretato i ruoli di Sherlock Holmes e Tony Stark in Iron Man.

Robert John Downey: età

L’attore è nato il 4 aprile 1965 a New York, negli Stati Uniti. Ha dunque 56 anni ed è del segno dell’Ariete.

Altezza

Robert John Downey è alto 1.74 cm.

Genitori e famiglia

Il padre è per metà lituano, un quarto ungherese e un quarto irlandese, mentre da parte di madre ha origini inglesi, scozzesi, tedesche e svizzero-tedesche.

Robert e sua sorella Allyson si sono trovati immersi sin da subito nella recitazione, tanto che Robert ha iniziato a studiare alla Stagedoor Manor Performing Arts Training Center a New York prima di trasferirsi in California con suo padre in seguito al divorzio dei suoi genitori nel 1978. Nel 1982 Robert ha abbandonato la Santa Monica High School, per diventare attore a tempo pieno.

Moglie e figli

Robert è sposato con la produttrice Susan Levin dal 2005. Prima di questo matrimonio, però, l’attore è stato sposato dal 1992 al 2004 con la musicista Deborah Falconer.

I due hanno avuto un figlio, Indio, nato nel 1993. Nel 2003 incontra Susan Levin sul set del film Gothika. La coppia ha un figlio, Ecton Elias Downey, nato nel 2012, e una bambina, Avri Roel, nata nel 2014.

Prigione

Robert Downney Jr. ha trascorso un anno in una prigione statale della California. Nel 1999 è stato condannato a tre anni di carcere perché non si era presentato per un test antidroga obbligatorio. Secondo Vanity Fair, Downey Jr. lavorava cinque giorni alla settimana nella cucina della prigione, guadagnando otto centesimi all’ora.

Curiosità sull’attore