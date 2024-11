Potrebbe essere Robbie Williams l’ospite a sorpresa atteso per la finale di X Factor in piazza Plebiscito giovedì 5 dicembre. L’indiscrezione, riportata dal Mattino, non ha ancora trovato conferma ufficiale, ma sembra sempre più improbabile che la star britannica faccia tappa nel capoluogo campano per l’attesissimo evento. La certezza arriverà solo con il prossimo episodio del talent show, quando sarà rivelato il nome dell’ospite internazionale.

Robbie Williams a Napoli? La star britannica potrebbe essere l’ospite a sorpresa per finale X Factor

La finale, che per la prima volta si svolgerà in una piazza pubblica, ha già scatenato l’entusiasmo dei fan. I biglietti gratuiti, messi a disposizione il 30 ottobre su TicketOne, sono andati esauriti in poche ore. Tuttavia, nuove disponibilità sono state annunciate dalla conduttrice Giorgia durante l’ultima puntata dello show: a partire da oggi, venerdì 22 novembre, alle 12, sarà possibile prenotare ulteriori ingressi, sempre gratuitamente. La procedura serve a garantire un accesso controllato alla piazza, considerata la grande affluenza prevista.

Ospitare Robbie Williams a Napoli rappresenterebbe un’occasione unica per la città. L’artista, che ha iniziato la sua carriera con i Take That negli anni ’90 e ha poi conquistato il mondo come solista, vanta un repertorio che spazia da Angels a Feel, brani che hanno segnato generazioni di ascoltatori. La finale di X Factor promette inoltre uno spettacolo eccezionale, con i giudici Manuel Agnelli, Jake La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro che si esibiranno accanto ai talenti in gara. Un momento storico non solo per il programma, ma anche per Napoli, pronta a ospitare un evento di portata internazionale. L’attesa cresce, e con essa la curiosità dei fan: Robbie Williams sarà davvero l’ospite d’onore? Per scoprirlo non resta che attendere il prossimo annuncio ufficiale.