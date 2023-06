Si tira un sospiro di sollievo a Casoria per il ritrovamento di Simone Recano. Il giovane è stato individuato in mare, nei pressi del Molosiglio tra via Partenope e via Marina a Napoli, nel pomeriggio di ier a quasi 24 ore dalla scomparsa.

Napoli, ritrovato in mare Simone Recano: è in prognosi riservata

Le condizioni di salute di Simone non sono buone. Il giovane infatti è attualmente in rianimazione in prognosi riservata all’ospedale Pellegrini. Non è chiaro cosa ci facesse in mare e perché stesse per annegare. Accertamenti in corso da parte delle forze dell’ordine.

Recano si era allontanato nel pomeriggio di mercoledì tra le ore 17 e le ore 17.30 dalla sua abitazione di via Castagna. A destare sorpresa era stato fin da subito il profilo del giovane, non di quelli problematici ma l’opposto, essendo un musicista piuttosto noto, nonché laureato in psicologia