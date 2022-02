Non c’è alcun ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A mettere le cose in chiaro è lo stesso conduttore di Rai 2 in un’intervista al settimanale Gente. L’ex ballerino di Amici ha parlato del suo show, Stasera tutto è possibile, che andrà in onda dal 15 febbraio su Rai 2 e anche del suo rapporto con l’ex moglie.

Ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Vi dico cosa c’è tra noi”

“Non c’è alcun ritorno di fiamma, altrimenti non avrei problemi ad ammetterlo” ha spiegato De Martino, sottolineando che i due si vedono spesso in qualità di genitori ma non come coppia. “Siamo due genitori, abbiamo un legame che va al di là di un matrimonio e insieme abbiamo passato mille cose nella vita. Sarebbe strano il contrario, cioè vedere due persone che hanno un figlio e non si incontrano più. Ammetto che per tanto tempo e per mille motivi non ci hanno mai visto insieme, però in una madre e in un padre che passano magari la domenica insieme al loro bambino non ci vedo niente di straordinario”, ha aggiunto il conduttore.

I fan della coppia avevano sperato che i due si fossero riconciliati, anche per il bene del loro bambino: il piccolo Santiago. In merito, invece, alle foto scattate dai paparazzi anche di sera, ha spiegato: “Un padre e una madre si possono ‘scambiare’ il figlio alle nove di sera o alle nove del mattino. Io vado avanti e indietro da casa sua e lei da casa mia, come tutti i divorziati d’Italia. La conquista per due genitori separati come noi deve essere proprio quella di andare al di là del fallimento matrimoniale“.

“La mia vita è il lavoro, la famiglia, mio figlio, la madre di mio figlio. Sapere che stanno bene tutti, sapere che è tutto ok, quello è fondamentale per me. Quindi, insomma: del gossip me ne faccio una ragione, passerà questa smania”, ha detto De Martino.