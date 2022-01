Nuovi retroscena emergono sul ravvicinamento di Belen Rodriguez all’ex marito, Stefano De Martino. A svelare i dettagli è il settimanale Chi.

“Belen e Stefano insieme a Natale”: il retroscena sul ritorno di fiamma

I due sono stati visti insieme lo scorso 12 gennaio, quando la showgirl argentina rientra in Italia dopo aver trascorso alcuni giorni in Uruguay insieme ad un’amica. Ad attenderla in aeroporto c’era Stefano.

“Era stato sempre lui ad accompagnarla in aeroporto all’andata e c’era ancora lui a festeggiare con Belen e i bambini lo scorso Natale”, scrive Chi. La relazione tra lei e Antonino Spinalbese è ormai giunto al capolinea. A confermarlo è lei stessa su Instagram. Nelle sue storie infatti la Rodriguez ha pubblicato un video in cui Santiago è in cucina a preparare delle uova montate: “Signor Santiago in cucina, vediamo se regge la pressione del teleobiettivo, bravissimo, perfetto”. E fin qui nulla di che se non un tenero video tra mamma e figlio, ma poi Belen prosegue e si fa scappare la confessione: “Ti piacerebbe fare lo chef? Visto che mamma è single almeno qualcuno cucina per me”.

“È proprio alla vigilia delle feste che la storia della Rodriguez con Spinalbese, velocissima a divampare quanto a consumarsi, aveva avuto una nuova battuta d’arresto – si legge su Chi. – Le ripetute crisi degli ultimi mesi, che ad inizio dicembre Belen ancora credeva di poter sanare, sono sfociate in un allontanamento che oggi già sembra un abisso”.

De Martino nell’appartamento dell’ex moglie

Le foto mostrano Antonino mentre citofona alla porta di Belen: 5 minuti dopo sta già risalendo in macchina per andarsene. “Il contrario di quello che ha invece fatto Stefano De Martino: lui in casa Rodriguez è salito ed è rimasto a lungo. Sono restati soli più di un’ora e mezza in quell’appartamento che è stato il loro, a parlare tranquillamente come ai vecchi tempi, mentre Santiago era a scuola e prima che arrivasse Luna Marie”.