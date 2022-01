La campanella suonerà tra il 7 e il 10 gennaio (a seconda degli istituti scolastici) per milioni di studenti in Italia. Ma in caso di un positivo in classe, cosa si fa? Il tema è stato oggetto di discussione, in Cdm, per la stesura del nuovo decreto legge.

Secondo la nuova bozza del decreto, l’intenzione del Governo è quella di diversificare le procedure per quarantena e dad, garantendo ai vaccinati e a coloro, che per motivi di età, hanno una copertura vaccinale più elevata di restare in classe fino al quarto contagio e imponendo la Dad solamente per chi non ha ancora ricevuto le dosi di vaccino. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove regole.

Asilo nido

Non cambia nulla per i bambini da 0 a sei anni, che frequentano la scuola dell’infanzia o l’asilo. La quarantena scatta al primo caso di contagio in classe ed ha una durata di 10 giorni. Si tratta della fascia di età più esposta perché non vaccinata e senza mascherina.

Scuole elementari

Per le scuole elementari, invece, al primo contagio si fa un tampone antigenico o molecolare a tutti gli alunni. Il test va poi ripetuto dopo 5 giorni. La quarantena – e dunque anche la dad – scatta solo se dovesse esserci un secondo contagio entro dieci giorni dal primo.