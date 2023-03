Un gesto insolito, ma destinato a far parlare il mondo dei social. E’ diventato infatti virale il video in cui Rita De Crescenzo si presenta sotto casa di Maria De Filippi per manifestare il suo cordoglio alla vedova di Maurizio Costanzo. L’influencer partenopea ha parlato col portiere della guardiola e ha portato con sé zucchero e caffé ai parenti del defunto, rispettando quella che è una tradizione tipicamente meridionale.

Rita De Crescenzo sotto casa di Maria De Filippi: “Le porto zucchero e caffé”

La fonte è il profilo TikTok di Rita. La De Crescenzo si è recata nel quartiere Parioli di Roma e si è diretta sotto la residenza della De Filippi dopo i funerali di Costanzo celebrati in piazza degli Artisti la scorsa settimana. Con un vistoso abito tigrato e un cappotto verde, la De Crescenzo ieri sera ha raggiunto nella Capitale l’abitazione della nota conduttrice tv e si è rivolta ai suoi fan: “Buonasera, ragazzi. Sono alle spalle della villa dove abita Maria. Il kit col caffé sta qui come promesso. Perché quanto prometto una cosa ai miei followers, io lo faccio. Lascio tutto al portiere perché mi è stato detto che la De Filippi non c’è. Quello che dovevo fare l’ho fatto”.

Il video ha macinato quasi un milione di visualizzazioni in meno di 24 ore, suscitando reazioni e commenti da parte di centinaia di utenti. C’è chi ha preso con ironia la visita della De Crescenzo a Roma: “Ditemi che non è vero”, “ha detto il portiere che devi andare via sennò chiama la Polizia”; “Maria non uscire”. E chi, invece, ha apprezzato il gesto: “Hai fatto bene a portare la tua testimonianza. Maria lo apprezza”.