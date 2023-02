Era arrivata nel weekend con un seguito di 300 fan, tutti arrivati con un autobus gestito da una società privata. La TikToker più famosa di Napoli, Rita De Crescenzo, ha trovato però una città blindata, con un piano traffico rigoroso e migliaia di turisti che hanno preso d’assalto hotel e piste di sci.

Roccaraso blindata: arriva Rita De Crescenzo. TikToker costretta a spostarsi

La De Crescenzo ha documentato tutte le fasi della sua vacanza sulla nave girando i primi video sul pullman diretto in Abruzzo. Poi, una volta nell’Alto Sangro, si è esibita nel suo classico balletto e ha effettuato ben tre cambi d’abito. La TikToker, però, accolta in un clima di festa, si è vista poi costretta ad abbandonare Roccaraso per l’afflusso massiccio di fan e sciatori. Verso l’ora di pranzo, quindi, l’influencer da 1 milione di followers ha lasciato la cittadina degli sport invernale, recandosi a Castel di Sangro. “La gente assai assai – ha dichiarato in un video – I ragazzi non mi fanno stare quieta. Un bacio a tutti”.

Il Comune di Roccaraso, probabilmente venuto a conoscenza anche della visita di Rita De Crescenzo, è corso ai ripari e ha così attivato il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (Coc), al fine di assicurare, la direzione e il coordinamento delle attività di controllo e gestione del traffico veicolare e dei servizi. Febbraio è uno dei mesi in cui si registra il massimo dell’affluenza di turisti, proveniente soprattutto dalla Campania e dalla Puglia.