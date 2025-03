La TikToker napoletana Rita De Crescenzo, dopo il caso Roccaraso di quest’inverno, dà appuntamento ai suoi follower nella Capitale, il 5 aprile, alla manifestazione del M5s contro le armi indetta dal leader pentastellato Giuseppe Conte. ci sarà pure il sindaco», dice l’influencer, riferendosi probabilmente al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Che però nega al quotidiano Domani la sua presenza alla manifestazione, così come nega i contatti con De Crescenzo.

Rita De Crescenzo lancia appello per manifestazione a Roma del 5 aprile: “Venite, è tutto gratis”

Nel suo appello la TikToker non menziona il Movimento, ma utilizza la locandina dove al posto del simbolo dei pentastellati c’è quello del “Centro provinciale sportivo Libertas”. Dal M5s smentiscono contatti con l’influencer, e pure dell’ente di promozione sportiva. Oltre all’invito, De Crescenzo spiega come arrivare a Roma, chiarendo che è “tutto gratis”.

Il contenuto su TikTok è classificato come “Partnership retribuita”. Non è chiaro, però, chi abbia pagato la pubblicità e chi finanzierebbe la trasferta dalla stazione alla Capitale con i pullman. Un “appello” che fa venire in mente quanto accaduto poco tempo fa con Roccaraso, quando la De Crescenzo finì nell’occhio del ciclone per l’assalto di migliaia di persone da Napoli alla nota località turistica. Il filmato del suo appello è diventato virale in poco tempo e ha già scatenato un vespaio di polemiche, con una grossa domanda: la TikToker ha deciso di fare politica?