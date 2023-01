Rita De Crescenzo finisce in ospedale. La nota tiktoker partenopea è stata ricoverata al Fatebenefratelli di Napoli per sottoporsi a un intervento chirurgico. Nei giorni scorsi aveva raccontato ai suoi fan di avere un problema con il cibo, ovvero di mangiare costantemente e di non riuscirsi a fermare.

Rita De Crescenzo in ospedale per sottoporsi ad un intervento

A quanto pare Rita starebbe per effettuare una SLEEVE gastrectomy ovvero un’operazione di bypass gastrico. L’intervento può durare dai 40 minuti alle 3 ore nei casi più difficili. Stamattina la tiktoker ha pubblicato un video sul suo profilo in cui rassicurava e aggiornava i suoi fan circa le sue condizioni di salute.

“Buongiorno, fra poco arriverà il mio turno: toccherà a me tra un’oretta. Grazie per i Whatsapp, i messaggi e le telefonate. Vi voglio bene”, ha detto Rita.

Nelle scorse ore Rita De Crescenzo ha continuato a registrare e a pubblicare video sul social cinese, anche durante il ricovero. In uno infatti si vede la tiktoker mentre balla la sua canzone, diventato un vero e proprio tormentone sui social, insieme ad alcuni pazienti che, sorridenti, seguono le movenze di Rita.