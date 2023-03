La città di Napoli si prepara a festeggiare il tanto agognato terzo scudetto. Tra le tante iniziative messe in campo dai tifosi, c’è anche quella della tiktoker Rita De Crescenzo che, sui social, ha annunciato di aver registrato una canzone dedicata alla squadra azzurra.

Rita De Crescenzo e la promessa ai fan: “Se vince il Napoli, ecco cosa faccio”

“Sto preparando la canzone sul Napoli. Non mi copiate come sempre”, ha detto l’influencer partenopea in una diretta sul social cinese.

A chi le chiede quale sorpresa ha in serbo per i suoi fan e come festeggerà il trionfo del Napoli in campionato, lei risponde: “Mi metto sopra a un pullman, come accade nel film di Titanic, e faccio tutto il giro della città. Sarà un autobus scoperto. Mio figlio già sta organizzando tutto”. La tiktoker, in un altro video, si è mostrata anche con la mascherina protettiva dell’attaccante azzurro Osimhen. Il video è diventato subito virale, conquistando la simpatia di migliaia di utenti.

