Un ristorante in fiamme, 2 morti e 10 feriti. È questo il tragico bilancio dell’incendio scoppiato ieri a Madrid all’interno di un locale italiano.

Ristorante in fiamme dopo la pizza flambè: 2 morti e 10 feriti

Stando a testimoni citati da El País, le fiamme potrebbero essersi sviluppate nel momento in cui veniva servita una pizza flambé all’interno del ristorante. Secondo la stampa locale, nel ristorante in questione, chiamato Burro Canaglia Bar&Resto, vengono offerti piatti ispirati alla cucina italiana.

L’incidente è avvenuto all’incirca alle undici di sera, i soccorsi sono arrivati in pochi minuti ma, secondo altri racconti di testimoni, il fuoco si è propagato molto in fretta, anche per via delle ridotte dimensioni del ristorante: chi non era vicino alla porta è rimasto bloccato in fondo alla sala senza possibilità di uscita.

“Esprimo le mie condoglianze alla famiglie dei deceduti nell’incendio”, ha scritto su Twitter la governatrice di Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Le identità delle vittime non sono ancora state rese note ufficialmente.