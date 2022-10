Un 27enne è stato ferito da un colpo di pistola ad una gamba. È accaduto nella notte tra il 7 e l’8 ottobre, a Santa Maria Capua Vetere, nella zona dell’anfiteatro romano.

Rissa tra ragazzi finisce nel sangue: 27enne ferito a colpi di pistola

Secondo quanto ricostruito, due gruppi di ragazzi si sarebbero affrontati nel cuore della movida cittadina. Durante la rissa, uno di loro avrebbe estratto la pistola ed esploso un colpo all’indirizzo di un 27enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, ma al loro arrivo i partecipanti alla zuffa erano fuggiti.

La vittima, residente a Santa Maria, è stata invece trasportata in ospedale con la ferita alla gamba e una forte contusione alla testa, ma non è in pericolo di vita. Gli investigatori dell’Arma sono al lavoro per ricostruire la dinamica della rissa e identificare coloro che hanno preso parte ai tafferugli.

“Ritengo molto grave quanto avvenuto la sera scorsa nei pressi dell’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere dove un ragazzo è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un gruppo di coetanei in seguito a una rissa – commenta il consigliere regionale dei Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli -. Una violenza cieca che si ripete nei fine settimana della movida con sempre maggiore frequenza. Serve tolleranza zero nei confronti di chi non esita a impugnare un’arma e colpire il prossimo anche per futili motivi”.

“Vista l’ora non tarda nella quale è avvenuto l’episodio e la presenza in loco di altri giovani invito chiunque abbia informazioni utili a fornirle agli investigatori per risalire agli aggressori evitando così che possano ferire altre persone. Ritengo infine che un in luogo come questo, affollato spesso dai ragazzi, debba essere prevista la presenza fissa delle forze dell’ordine per prevenire simili episodi”, aggiunge il consigliere regionale.