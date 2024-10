Una nottata movimentata ha scosso il cuore di Napoli, precisamente nel quartiere Chiaia, dove i Carabinieri della compagnia centro sono intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 riguardante una grossa rissa.

Rissa tra giovanissimi a Napoli: 6 denunciati. È caccia al resto del gruppo

L’episodio è avvenuto in via Ascensione, una strada che conduce rapidamente alla chiesa omonima dalla riviera di Chiaia. All’arrivo dei militari, la scena appariva tranquilla, con qualche chiacchiericcio, ma senza alcuna rissa in corso. Tuttavia, a breve distanza, sei giovanissimi si stavano allontanando velocemente, destando l’attenzione dei carabinieri.

I ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 16 anni e provenienti da famiglie agiate, indossavano felpe nere con cappuccio. Pur non compiendo atti particolari, i militari hanno deciso di fermarli per identificarli. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, è emerso che i sei giovani erano coinvolti nella rissa segnalata poco prima, confermando il collegamento con l’episodio di violenza.

Dopo le necessarie verifiche, i minorenni sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria e successivamente affidati ai rispettivi genitori. Le indagini sono in corso per identificare gli altri ragazzi coinvolti nella rissa.