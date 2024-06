Un uomo di 30 anni, originario dell’Algeria e già noto alle autorità, è stato gravemente ferito in una rissa a Napoli. La rissa, avvenuta in via Milano, ha coinvolto presumibilmente persone di origine extracomunitaria, le quali sono fuggite prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Aggressione a Napoli: algerino ferito in una rissa

Intervenuti in seguito a una segnalazione al 112 subito dopo l’aggressione, i carabinieri hanno trovato l’uomo con ferite da arma da taglio alla spalla sinistra, al mento e al collo.

La vittima, che risiede irregolarmente in Italia, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale del mare, dove i medici hanno confermato una prognosi di 10 giorni.

Le indagini sono ora in corso per chiarire la dinamica dell’evento e identificare gli altri coinvolti nella rissa.