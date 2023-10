SANT’ANASTASIA. Sarebbero stati circa 20 i partecipanti alla maxi rissa di questa mattina all’alba avvenuta all’esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia.

I carabinieri hanno individuato un sospettato che è stato portato in caserma per accertamenti e lì ascoltato. I militari sono al lavoro per identificare tutte le persone coinvolte nella rissa dove sono stati esplosi spari ed è stato pestato con una mazza un ragazzo.

Rissa a Sant’Anastasia: spari e pestaggio

Lo scontro, in via Palmentola, che si sarebbe consumato in circa 10 minuti, ha registrato anche l’esplosione di colpi d’arma da fuoco. Sono stati portati in ospedale due ragazzi di 24 e 22 anni. Il primo, Rosario Liguoro, è in osservazione all’ospedale del Mare in prognosi riservata. E’ stato raggiunto da proiettili a una gamba. Operato, gli è stato ricostruito un vaso sanguigno che era stato danneggiato dai colpi. Non è in più in pericolo di vita.

L’altro ferito, Renato Cerracchio, è al pronto soccorso della clinica villa dei Fiori di Acerra, ricoverato, ma non in pericolo di vita; sarebbe stato pestato con una mazza.