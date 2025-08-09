Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 8 agosto, in piazza Generale Ferrara, a Maddaloni, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti per una violenta rissa tra più persone.

Rissa in piazza a Maddaloni: colpisce ambulanza e aggredisce i carabinieri, arrestato

Giunti sul posto dopo una segnalazione al 112, i militari hanno trovato almeno tre partecipanti allo scontro, tra cui un 43enne in evidente stato di agitazione. L’uomo, nel tentativo di sottrarsi all’identificazione, ha colpito con un pugno il cofano anteriore di un’ambulanza del 118, intervenuta per soccorrere un ferito lieve, e ha poi tentato di aggredire i carabinieri.

Con difficoltà, i militari sono riusciti a bloccarlo e condurlo in caserma. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato arrestato con le accuse di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ora si trova ai domiciliari, in attesa del rito direttissimo.