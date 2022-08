Il crescente aumento degli acquisti online che è avvenuto negli ultimi anni, ha portato il settore dell’eCommerce ad un valore di 30,6 miliardi di euro, con una crescita costante anche nel periodo di ripresa post pandemia.

Sempre più italiani scelgono di effettuare acquisti online per ottenere dei servizi o dei prodotti ad un prezzo vantaggioso, con la comodità di ricevere il proprio acquisto direttamente a casa.

Gran parte delle attività si sono spostate online, offrendo maggiori servizi ai propri clienti e prodotti a prezzi più competitivi. Tuttavia, la crescita dello shopping online ha portato a nuovi metodi di risparmio che ad oggi sono applicati da milioni di consumatori, come i codici sconto e il cashback.

Come funzionano i codici sconto e il cashback

Sono tanti i consumatori italiani che cercano quotidianamente coupon o cashback convenienti prima di effettuare un acquisto in rete. Secondo recenti dati, 10 milioni di italiani non perdono l’occasione di risparmiare comprando online.

Il cashback è un meccanismo promozionale inventato dagli anglosassoni e introdotto in Italia da alcuni anni. Numerose sono le piattaforme accreditate che gestiscono migliaia di rimborsi per tanti prodotti e servizi, grazie alle convenzioni con centinaia di negozi. Sicuramente tra le migliori applicazioni in assoluto troviamo quella di Bestshopping.com, una realtà leader in Italia nel mondo del cashback, che offre sempre promozioni, coupon e rimborsi convenienti su oltre 1500 negozi.

Queste piattaforme svolgono il ruolo di intermediari tra consumatore ed eCommerce, in particolare verso i marchi più famosi, e assicurano un rimborso di denaro notevole dopo ogni acquisto effettuato direttamente dalla piattaforma.

Nella maggior parte dei casi, i siti web come Bestshopping offrono cashback e codici sconto, anche abbinabili. Tuttavia, per alcuni acquisti è importante leggere le limitazioni o i requisiti da soddisfare (data di scadenza, spesa minima, prodotti disponibili per il cashback e così via).

Come funzionano i codici sconto

I codici sconto, o coupon, sono dei codici alfanumerici destinati a specifici prodotti e servizi. Al momento del pagamento è necessario inserire questi codici per avere diritto ad uno sconto e risparmiare sul prezzo finale.

Ci sono due tipologie di codici sconto: i codici sconto percentuali, che permettono di risparmiare il 10,20,50 o 50% sul prezzo finale e i codici sconto in euro che specificano il risparmio economico che si va ad ottenere una volta inserito il codice.

Molto spesso, le piattaforme offrono dei codici extra che permettono di applicare uno sconto sui prodotti già in saldo e ottenere un doppio vantaggio economico. Ottenerli è molto semplice, basta entrare sul portale di riferimento e cercare il negozio su cui si desidera acquistare, trovare l’offerta migliore e copiare il codice sconto.

In genere basta cliccare all’interno dell’offerta per essere reindirizzati sul sito web del negozio, così da scegliere il prodotto da acquistare e copiare il codice sconto.

Come attivare il cashback

Il funzionamento del cashback è altrettanto semplice e come nel caso precedente è possibile fare tutto dal portale di riferimento. Numerose sono le aziende affiliate alle piattaforme di cashback e codice sconto, che aggiungono il link del loro ecommerce all’interno delle offerte e permettono di accedere al negozio online direttamente dalla piattaforma con il cashback attivato.

Basta scegliere l’offerta cashback desiderata, attivarla ed entrare sull’ecommerce attraverso il link mostrato sulla piattaforma. Subito dopo aver effettuato l’acquisto la percentuale di rimborso appare sul proprio conto personale e visibile sulla piattaforma.

Ogni piattaforma cashback ha un team di supporto da consultare in caso di necessità e un metodo di tracciamento delle singole vendite da poter consultare sul proprio profilo.

Diverse sono le percentuali di cashback disponibili online, da un minimo dell’1% fino ad oltre il 20% di rimborso economico. Inoltre, nella maggior parte dei casi è possibile abbinare i cashback ad un codice sconto disponibile per lo stesso negozio e tipologia di prodotto.

A differenza dei coupon e dei codici sconto, il cashback rappresenta un sistema relativamente nuovo in Italia, diffusosi grazie al cashback di stato e questo può spaventare alcuni consumatori che desiderano usufruire del meccanismo.

Tuttavia, dal periodo della pandemia fino ad oggi, il numero di consumatori che scelgono di acquistare online (qui trovi un report dettagliato) o che utilizzano le piattaforme cashback per ottenere un risparmio economico aumenta costantemente e sono sempre di più le aziende che scelgono di diventare affiliati per offrire un servizio competitivo ai propri clienti (tra i servizi più recenti troviamo il cashback autostrade).